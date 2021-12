Sonce, sneg in počitnice napolnili gorenjska turistična središča 24ur.com Počitniški dnevi, sneg in sončno vreme so na Gorenjsko privabili večje število dnevnih obiskovalcev. V okolici Bohinja, na Pokljuki in v Kranjski Gori so to predvsem smučarji in nordijski smučarji, na Bledu pa zaznavajo večje število dnevnih turistov in sprehajalcev. Parkirišča v smučarskih središčih so zato popolnoma zasedena.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kranj

Kranjska Gora Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Ana Bucik

Meta Hrovat

Miha Hrobat

Janez Janša