Nina in Ambrož nevoščljivce potegnila za nos, še vedno sta srečno zaljubljena 24ur.com Zaljubljenca, ki sta se spoznala v našem resničnostnem šovu Kmetija, Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj, sta še vedno srečno zaljubljena in se veselita svoje skupne prihodnosti. Govorice, da naj bi se razšla, ne držijo. Sta pa jih očitno sprožila kar sama.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Meta Hrovat

Aleksander Čeferin

Janez Janša

Boštjan Kline