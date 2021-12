“Naj računsko sodišče naredi resno revizijo zlorab davkoplačevalskega denarja na STA. To, kar so predlagali po letu in pol, ko jih je UKOM prvič pozval k reviziji, je totalni blef od revizije. UKOM zato v pismu natančno opozori na zlorabe, pred katerimi Tomaž Vesel miži,” je zapisal Uroš Urbanija, direktor Ukoma. Urad vlade za komuniciranje (UKOM) pozdravlja odločitev Računskega sodišča za revizij ...