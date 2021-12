V Gradišču nad Prvačino vlomili v kontejner in ukradli električno orodje Primorske novice Danes zjutraj so policisti prejeli obvestilo o vlomu v kontejner na območju naselja Gradišče nad Prvačino, ki je v lasti ljubljanskega podjetja. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec v času od včerajšnjega popoldneva do današnje prijave kaznivega dejanja policiji vlomil v omenjeni zabojnik in ukradel šest kosov različnega električnega orodja in gospodarski družbi povzročil za približno 3000 evrov škode.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Madžarska

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Meta Hrovat

Aleksander Čeferin

Janez Janša

Boštjan Kline