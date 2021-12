Starša s tožbo oblasti, ker so njunega otroka cepili z napačnim cepivom Lokalec.si V Franciji starši 10-letne deklice tožijo pristojne oblasti, ker je prejela cepivo proti covidu-19 podjetja Moderna. To je zaradi večje možnosti stranskih učinkov odobreno le za uporabo pri odraslih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Francoska regionalna zdravstvena služba ARS je sporočila, da so 22. decembra v cepilnem centru v Avranchesu v Normandiji deklici pomotoma dali odmerek cepiva po ...

