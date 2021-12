Vipavska dolina v reportaži CNN-a: okus Mediterana, ukleščen med apnenčaste vzpetine 24ur.com "Vipavska dolina je bogata rodovitna pokrajina, ki se razteza na zahodu Slovenije do meje z Italijo in ima čarobno kombinacijo izjemnega vina ter hrane, dramatičnih kraških pokrajin in srednjeveških gradov, ki se dvigajo nad lepimi vasicami," je v reportaži za ameriško medijsko hišo CNN zapisala novinarka Mary Novakovich, ki je bralcem priporočila obisk.

