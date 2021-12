Rusi bodo tujce testirali na različne bolezni. Če bodo pozitivni, lahko 'letijo' iz države. 24ur.com V Rusiji je v veljavo stopil zakonski amandma, ki za tujce, ki v državi ostanejo več kot tri mesece, odreja obvezne periodične zdravniške preglede. Po novih pravilih se bodo s 1. januarjem morali na vsake tri mesece testirati med drugim na tuberkulozo, sifilis in HIV, pa tudi na droge in covid-19. Nova pravila so že dvignila na noge številne tujih poslovne organizacije, saj tistim, ki bodo poziti...

