Cunami okužb z različicama novega koronavirusa omikron in delta bo zdravstvene sisteme potisnil na rob propada, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri tem je ponovno pozvala države, naj pravičneje porazdelijo odmerke cepiv proti covidu-19, poročajo tuje tiskovne agencije. “Zelo sem zaskrbljen, da omikron, ki je bolj prenosljiv in kroži hkrati z delto, vodi […] The post WHO ...