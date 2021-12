Izrekli so se proti obveznem cepljenju, ko vlada nezaupanje in je prisoten strah Svet 24 Med drugim so večinoma proti uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19, pri tem pa kot razloge navajajo predvsem veliko nezaupanje do pristojnih in dezinformacije, ki sprožajo strah pri nekaterih ljudeh.





Sorodno



















Oglasi