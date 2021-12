Agencija za energijo objavila deseti javni poziv za prijavo projektov OVE Energetika.NET Agencija za energijo je objavila deseti javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov je možna do 15. februarja 2022.

