Končno spet normalno po cesti do Graške Gore, a ovir na cestah s tem še ni konec Večer Cesta od Škal, Gaberk do Graške Gore, ki je bila zavoljo gradnje dovozne ceste za tretjo razvojno os več kot leto dni zaprta in je domačinom povzročala kup preglavic, je spet odprta.

Oglasi Omenjeni Esotech

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miha Hrobat

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Ana Roš