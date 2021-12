Luka Basi ima nasmeh na obrazu. Razlog za to vas bo presenetil TOčnoTO.si Luka Basi je eden najboljših slovenskih pevcev., ki je skrbno skrival svoje zasebno življenje. Z novo pesmijo, ki jo je izdal, pa se je to čisto spremenilo. Spustil nas je v intimnost svojega doma in s tem vse očaral. Luka pa se bo v stilu prevažal naokoli. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je njegova […] Luka Basi ima nasmeh na obrazu. Razlog za to vas bo presenetil was first posted on 30 d...

Sorodno































Oglasi