Novomeški policisti so včeraj obravnavali štiri prometne nesreče, ki so jih povzročili opiti vozniki. Odvzeli so jim vozniška dovoljenja, izdali plačilne naloge in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Opiti vozniki so letos na Dolenjskem sicer povzročili že 149 prometnih nesreč, kar je 19 odstotkov več kot lani. preberite več » ...