Dobrodelne organizacije tudi letos lepšajo praznike osamljenim in socialno ogroženim RTV Slovenija Božično-novoletnih praznikov vsi ne morejo preživeti v toplem domu, obdani z družino, prijatelji in obilico daril. Praznično obdobje brezdomcem, osamljenim in socialno ogroženim tudi ob letošnjih praznikih pomagajo polepšati dobrodelne organizacije.

