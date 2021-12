“SD postaja teater absurda in glede na to, da je bil Jonas v Milijonarju, misli, da bo to ime prenesel v SD. Gre za farsično tragikomedijo. Fajonova bi sedaj sprejela tudi Damjana Murka, če bi ji to kaj prineslo. Sicer je Murko za Tanjo Fajon verjetno prepameten. Vse skupaj pa je do kraja zmedeno,” glede vstopanja TV-burkeža Jonasa v SD in potencialno v parlament meni poslanec SNS Zmago Jelinčič P ...