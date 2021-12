Trubarjevi priznanji za leto 2021 dr. Janezu Šumradi in dr. Miranu Košuti Primorske novice Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine je Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) letos namenila dr. Janezu Šumradi in dr. Miranu Košuti. Prvi velja za vrhunskega raziskovalca obdobja slovenskega jezika in kulture na prehodu v 19. stoletje, Košuta pa je kot literarni zgodovinar s Tržaškega odličen poznavalec zamejskih avtorjev.

