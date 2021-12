(Božji čudež v verjetnosti ena na milijon) Izraelka z dvema maternicama rodila dvojčka Politikis V Izraelu je ženska z dvema maternicama rodila dvojčka, pri čemer se je v vsaki maternici razvil en otrok, so danes sporočili iz bolnišnice Ihilov v Tel Avivu. Tako sta se dvojčka, deklica in deček, prvič “spoznala” šele po rojstvu. 31-letna Izraelka se je rodila z dvojno maternico. Gre za primer, ki je v medicini […] The post (Božji čudež v verjetnosti ena na milijon) Izraelka z dvema maternicama ...

