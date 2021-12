Jonas Žnidaršič je v kratkem video nagovoru ob najavi svoje kandidature za poslanca, ki so ga predvajali na 24ur dejal: “Slovenija pluje v napačno smer. Ladja bo nasedla in se potopila, če je pametni in pošteni ljudje ne obrnemo v pravo smer. Dovolj je plenjenja, korupcije in političnega sprenevedanja. Dovolj je arogance, razpihovanja sovraštva in […] The post Po neuspešnem PV-komedijantu Marjanu ...