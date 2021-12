Kadrovska stiska v gostinstvu in turizmu: prej so kuhali turistom, zdaj raje polagajo knauf in belij Dnevnik Šol, ki ponujajo gostinske in turistične programe, je na pretek, vpis je vse skromnejši, ugled poklica pa ni bil še nikoli manjši. V turističnem gospodarstvu menijo, da bi lahko to sliko izboljšala ustanovitev turistične gimnazije, ki naj bi...

