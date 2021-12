Marčič kljub prvim neprijetnostim odločen: Se vidimo na stopničkah #video Sportal Prestali so strog covid protokol, pa tehnični pregled motorjev, zdaj so Simon Marčič in tekmeci pripravljeni na reli Dakar. "Se vidimo na koncu na stopničkah." V razredu original je bil doslej najboljši peti. Legendo Dakarja Stephena Peterhansla pa bomo tudi tokrat spremljali v konkurenci avtomobilistov. Dirkal bo za svojo že 15. zmago.

