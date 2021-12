Ne zamudite posebne ponudbe od nakupu vrhunskega prenosnega računalnika Huawei MateBook 14s. Za darilo namreč prejmete nahrbtnik in brezžično miško. Ponudba je na voljo pri izbranih partnerjih in velja do razprodaje zalog. Ob nakupu prenosnika MateBook 14s še posebno darilo objavljeno na Računalniške novice.