Slovenski orli in druščina so se preselili v Garmisch-Partenkirchen SiOL.net Jubilejna 70. novoletna skakalna turneja se je preselila v nemški Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo visoka mesta znova lovili slovenski skakalci. V petek so na sporedu kvalifikacije, ki se začnejo ob 14. uri.

