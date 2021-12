Galerija Bažato podaljšuje skupno razstavo umetnikov Nova24TV Skupna razstava izbranih umetnikov, ki s svojo raznolikostjo prodira v mednarodno okolje, bo po novem v galeriji Bažato na ogled do konca februarja 2022. Program Galerije Bažato sestavlja niz samostojnih, skupinskih, preglednih in tematskih razstav, vključuje produkcije različnih likovnih pristopov, aktualno in v koraku s časom ter odprto interdisciplinarnim medijem. Preberite tudi: CNN ocenjuje ...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Tadej Pogačar

Jure Zdovc

Zoran Dragić