Ognjeni zublji uničili starejšo hišo Primorske novice V vasi Ravnje na Krasu je v četrtek zjutraj zagorela starejša hiša. Požar so pogasili sežanski poklicni gasilci in gasilci PGD Štjak. Ogenj je starejšo hišo uničil, policisti so pri ogledu ugotovili, da je zagorelo ob dimniku v prvem nadstropju.

