Biden in Putin sta se dogovorila za nadaljevanje dialoga Politikis Ameriški predsednik Joe Biden in ruski predsednik Vladimir Putin sta se v telefonskem pogovoru v četrtek dogovorila za nadaljevanje dialoga. Bela hiša je sporočila, da je Biden napovedal odločen odgovor ZDA in zaveznic v primeru nove ruske invazije v Ukrajino, medtem ko je Putin Bidna posvaril pred novimi sankcijami, ki da bi bile velika napaka. […] The post Biden in Putin sta se dogovorila za nad ...

Sorodno























Oglasi