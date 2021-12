Giuliani ni več trener poljskega kluba, potekla mu je tudi pogodba z OZS SiOL.net Italijanski odbojkarski strateg Alberto Giuliani, ki je zadnja tri leta uspešno vodil slovensko izbrano vrsto, ni več trener poljske Asseco Resovie. To je klub objavil pred nekaj dnevi, razlog so bili predvsem slabi rezultati v zadnjem obdobju. Pri klubu iz Rzeszowa sicer igrata slovenska odbojkarska asa Klemen Čebulj in Jan Kozamernik.

