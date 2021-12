Leto 2022 je razglašeno za leto arhitekta Jožeta Plečnika in skladatelja Giuseppeja Tartinija Nova24TV Vlada RS je leto 2022 razglasila za leto arhitekta Jožeta Plečnika ter skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija. V letu 2022 namreč obeležujemo 150. obletnico rojstva Jožeta Plečnika ter 330. obletnico rojstva Giuseppeja Tartinija. Ministrstvo za kulturo je javne zavode in javni sklad, ki delujejo na področju kulture, pozvalo, naj v okviru svojih razpoložljivih možnosti pri načrtovanju progr ...

