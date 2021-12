To je zadnji pogovor med pokojnim Markom Grilcem in njegovo nosečo ženo Nino Govori.se Pred kratkim je Nina Grilc, žena pokojnega deskarja Marka Grilca, objavila fotografijo zadnjega pogovora, ki sta ga imela z možem na dan, ko se je smrtno ponesrečil. "Radi se imejte in to povejte na glas," je sporočila svojim sledilcem.

