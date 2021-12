Ekološka Kmetija Tonija Kukenbergerja Ekosirarna ima te dni res razlog za praznovanje. Na najprestižnejšem svetovnem festivalu ocenjevanja sirov World Cheese Awards, ki je bil letos v Španiji, so namreč za svoj staran sir prosenik prejeli srebrno plaketo. Na to, da so Kukenbergerjevi siri iz sodobne sirarne na Gorenjih Ponikvah med najboljšimi na svetu, so upravičeno ponosni, inovativnemu mlademu ...