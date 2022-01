Pri Janezu Janši, če pogledamo njegovo bogato politično zgodovino in slog delovanja, gotovo ni veliko naključij in nepremišljenosti. Družinski pogovor z njim in njegovo ženo Urško Bačovnik v oddaji Jutro na Planetu, v kateri sta bolj kot kadarkoli doslej razkrila presunljivo veliko svoje intime in zasebnosti, se je odvil na način, ki daje slutiti, da je bila medijska pojavitev prej skrbno načrtovana kot ne.