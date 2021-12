Piše: dr. Aleš Maver Prvo silvestrovo po razglasitvi neodvisnosti je bilo kljub »velikemu poku« v Demosu dan prej dan, ko so si lahko Slovenci za hip oddahnili. Iztekajoče se leto, na katero so se ozirali, je bilo leto velikih uspehov. Na zadnji dan leta 1991 je seveda odmeval razhod Demosa. Vendar v opoziciji še niso zares verjeli, da bo to prineslo pomembne spremembe v razmerje političnih sil. D ...