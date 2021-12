Megleno nebo nad prestolnico bo razsvetlil ekološki ognjemet. Kaj to pomeni? 24ur.com Pri eksploziji pirotehničnega izdelka se v ozračje med drugim sproščajo ultrafini delci, ki lahko predstavljajo zdravstveno tveganje. V številnih slovenskih mestih so se ognjemetom že pred nekaj leti odpovedali, v prestolnici pa pri tradiciji vztrajajo, saj ta razveseljuje Ljubljančane in Ljubljančanke, pravi župan Janković. Bo pa ognjemet ekološki. Kaj to sploh pomeni?

