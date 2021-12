FOTO: Vozilo s tremi osebami zapeljalo v potok Lokalec.si Ob 12.58 je v Breznem, občina Podvelka, osebno vozilo, v katerem so bile tri osebe, zapeljalo s ceste v potok. Do prihoda reševalcev NMP smo nudili prvo pomoč težje poškodovani osebi, zavarovali kraj nesreče ter avtomobil z avtodvigalom dvignili iz potoka. Ena oseba je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor, dve osebi pa so gasilci odpeljali na pregled v ZD Radlje ob Dravi, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

