Vstop v novo leto s prigodami in glasbo znanih Slovencev 24ur.com Kakšen je bil najbolj nori silvester najstnika Jana Plestenjaka? Kaj je prva stvar, ki jo Helena Blagne in Blaž Švab naredita po silvestrskem koncertu? So Marjetka Vovk, Helena Blagne in Nuša Derenda že kdaj zažgale silvestrsko večerjo? Bi Dejan Vunjak izbral Belo snežinko ali Silvestrski poljub? Z glasbo in prigodami nas bodo na POP TV iz starega v novo leto v Silvestrski pavzi popeljala številn...

Sorodno

Oglasi