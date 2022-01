(VIDEO) “Janezu Janši ob novem letu želimo poraz na volitvah in enosmerno vozovnico za Dob”- Novolet topnews.si Petkovi kolesarski protestniki so se tudi na silvestrski petek zbrali na Trgu republike in “simbolično zažgali vse slabe stvari in prižgali iskrico upanja”. Na ognju so zakurili različna papirna sporočila z različnimi, nič kaj prijaznimi, sporočili predvsem vladajoči garnituri in Janezu Janši Ker je zadnji dan letošnjega leta torej padel na petek, so se tudi […]...

