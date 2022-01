V Italiji zopet rekordno število dnevnih novih okužb Primorske novice V Italiji so včeraj potrdili 144.243 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. S tem so tudi presegli rekordne številke dan prej, ko so potrdili 126.888 novih okužb. Včeraj je umrlo 155 covidnih bolnikov, kar je ena smrt manj kot v četrtek.

Sorodno









































































































































Oglasi Omenjeni Italija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Borut Pahor

Anže Logar