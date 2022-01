Mir lahko resnično gradimo le, če ga imamo v svojih srcih Radio Ognjišče Danes, na slovesni praznik svete Device Marije in 55. svetovni dan miru, je papež Frančišek v vatikanski baziliki dopoldne daroval sveto mašo. Za tem je opoldne z okna svoje delovne sobe v vatikanski apostolski palači nagovoril vernike, ki so se v velikem številu zbrali na Trgu sv. Petra, z njimi molil angelovo čaščenja in jim podelil blagoslov. Vsem je za tem zaželel srečno novo...

