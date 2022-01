Ob zaključku leta, ki je bilo že drugo zapored zahtevno, za marsikoga tudi zelo težko, smo se odločili, da obiščemo kar največ naših starejših občanov na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini, jim zaželimo lepe praznike in pokažemo, da v teh dneh niso sami. Pobuda je nastala med policistkami in policisti: »Ne skrbimo le za varnost ljudi, ampak tudi, da se v svojem okolju počutijo dob ...