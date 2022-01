Kako so pričakali novo leto v Ljubljani? SiOL.net Dočakali smo leto 2022! In skorajda že preživeli prvi dan, ni pa še prepozno za lepe želje: naj bo sreče toliko, kot je bilo včeraj objemov, poljubov in kapljic penine. Kljub megli in epidemičnim omejitvam je tradicionalni ognjemet razsvetlil nebo nad Ljubljano, le ljudi na ulicah je bilo manj kot v letih, ko smo še živeli brez koronavirusa. Ukrepi za zajezitev epidemije silvestrovanj na prostem namreč tokrat niso dovoljevali, neomejeno pa so bili lahko odprti gostinski obrati na silvestrovo.

