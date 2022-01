Prva silvestrska turneja slovenskim skakalkam prinesla številne stopničke; kar tri uvrstitve na oder Politikis Na Ljubnem ob Savinji se je z današnjo drugo tekmo končala premierna silvestrska turneja v smučarskih skokih za ženske. Pod prvo zlato sovo se je podpisala Avstrijka Marita Kramer, drugo mesto pa je pripadlo Niki Križnar. Na današnji tekmi je drugo mesto osvojila Urša Bogataj, slovenske skakalke pa so vnovič pokazale, da so močne kot […] The post Prva silvestrska turneja slovenskim skakalkam prine ...

