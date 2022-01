Jože Možina: To so ljudje, ki imajo prevladujoč vpliv na RTV Slovenija SiOL.net "Del info programa javne televizije in MMC so postali medijski sponzor neprijavljenih protestov skoraj do ekstaze. O protestih, levih ali desnih se poroča nevtralno, in ne podporno kot v tem primeru. Končno se opozori, da gre za nezakonite proteste v času strogih omejitvenih ukrepov, ki so grožnja javnemu zdravju in znane organizatorje se vpraša po odgovornosti," Jože Možina kritično ocenjuje poročanje o protestih.

Sorodno



Oglasi