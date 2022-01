Včeraj malo po pol osmi uri zvečer se je zgodila nesreča v cestnem prometu. “Ob 19.33 je v naselju Senovica, občina Šmarje pri Jelšah, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, osebno vozilo izvlekli nazaj na vozišče in očistili po vozišču razlite motorne tekočine. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP,” poroča Uprava za zaščito in reševanje RS.