Čančar z Denverjem do zmage v norem Houstonu 24ur.com Slovenski reprezentant Vlatko Čančar se je ponoči v severnoameriški košarkarski ligi NBA veselil zmage z Denverjem na gostovanju v Houstonu s 124:111. Čančar je na tekmi dosegel 11 točk, v statistiki pa zabeležil še skok, podajo in blokado. Tekmo je najbolj zaznamoval prepir Houstonovega asistenta trenerja in Kevina Porterja Jr., ki je dvorano med polčasom v jezi zapustil.

Sorodno















Oglasi