Presenetljiva poraza Medvedjeva in Berretinija, Zverev uspešen SiOL.net Rus Danil Medvedjev in Italijan Matteo Berrettini sta doživela nepričakovana poraza na pokalu ATP v Sydneyju, turnirju, ki sodi v pripravo na novo sezono in prvi grand slam sezone v Melbournu. Uspešen je bil olimpijski prvak Nemec Aleksander Zverev.

