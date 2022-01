Nedavno so v zaselku Pustol, v katerem je le še domačija Špecevih, pripravili krajšo slovesnost ob nedavni posodobitvi ceste do domačije. Ob 360-metrskem asfaltnem odseku ceste Metni Vrh–Zabukovje so položili tudi cevi za javni vodovod in optično omrežje. »Mi smo poskrbeli za pripravo do asfalta, tega pa je financirala krajevna skupnost. Naš vložek je okoli 10.000 evrov,« nam je povedal Vid Špec, ...