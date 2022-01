Nemčija in Avstrija nasprotujeta predlogu Evropske komisije glede jedrske energije Dnevnik Nemčija in Avstrija sta se odzvali kritično na predlog Evropske komisije, da bi pridobivanje energije v jedrskih elektrarnah in z zemeljskim plinom pod določenimi pogoji označili kot zeleno dejavnost oz. trajnostno naložbo. Nasprotovanje predlogu so...

