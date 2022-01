Osebi uspelo prečkati hudo zastraženo mejo in se prebiti v Severno Korejo 24ur.com Neidentificirana oseba je na novoletni dan vstopila v Severno Korejo, potem ko ji je uspelo prečkati hudo zastraženo mejo z Južno Korejo, so sporočili iz južnokorejske vojske. Primeri, da skušajo ljudje prečkati mejo v Severno Korejo, so zelo redki. Osebe niso prestregli, poročajo.

