Po požarih v Koloradu pogrešajo tri ljudi Dnevnik Po požarih, ki so nedavno divjali v mestih ameriške zvezne države Kolorado in uničili skoraj tisoč domov, pogrešajo tri ljudi. Lokalne oblasti ne pričakujejo, da jih bi lahko še našli žive. Požari so v četrtek zajeli mesti Superior in Louisville v...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Zoran Stevanović

Zlatan Čordić Zlatko

Luka Dončić