Miley Cyrus na koncertu skoraj izgubila majico 24ur.com Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je v novo leto vstopila z nekaj težavami. Med prepevanjem njene glasbene uspešnice so se ji odpele naramnice na majici, k sreči pa je Miley spodrsljaj preprečila, še preden bi se na odru znašla popolnoma razgaljena. Občinstvu je obrnila hrbet, zapustila oder in se že po nekaj sekundah vrnila nasmejana v novi opravi.

