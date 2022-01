Po jezi francoskih konservativcev oblasti odstranile zastavo EU s Slavoloka zmage Politikis Francoske oblasti so danes odstranile na pariški Slavolok zmage začasno izobešeno zastavo EU, ki je tam plapolala sama, brez francoske, kar je bilo deležno ostrih kritik nasprotnikov francoskega predsednika Emmanuela Macrona z desnega političnega pola. Elizejska palača sicer trdi, da je bila odstranitev izvedena v skladu s predvidenim urnikom. Veliko modro zastavo so namesto francoske […] The post ...

